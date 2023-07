Der Gardasee ist bekannt für imposante Berge und glasklares Wasser, für mildes Klima und architektonische Highlights. Dass man rund um den Gardasee aber auch hervorragen essen kann, das zeigt ein Blick in den Guide Michelin 2023. Hier kommen die besten kulinarischen Empfehlungen des Gardasees im Überblick.

Michelin-Restaurants am Gardasee: Hier können Sie richtig gut essen

Insgesamt 17 Restaurants rund um den Gardasee listet der Guide Michelin im Jahr 2023 mit einem oder mehreren Sternen. Der Michelinstern gilt als die höchste Auszeichnung in der Gastronomie. Folgende Sterne-Restaurants liegen beinahe unmittelbar am See:

Ristorante Vecchia Malcesine (ein Stern)

Eine "Küche voller Finesse", so urteilt der Guide Michelin über das Vecchia Malcesine. Das Restaurant thront ruhig über dem Ort Malcesine am Ostufer des Gardasees. Küchenchef Leandro Luppi sei bekannt für seine Fantasie und vor allem seine Fischgerichte, so der Guide.

Grand Hotel a Villa Feltrinelli (zwei Sterne)

Mit zwei Sternen steht Villa Feltrinelli auf dem gastronomischen Olymph. Es liegt in der Provinz Brescia. In der prächtigen Jungendstilvilla serviert Küchenchef Stefano Baiocco unter anderem ein "Blind-Menü".

Esplanade (ein Stern)

Das Restaurant in idyllischer und ruhiger Panoramalage direkt am Ufer des Gardasees. Besonders schön sitzt man an einem der Tische am Landungssteg. Die Küche bietet laut Michelin eine ausgefeilte Weinkarte sowie kunstvolle Speisen aus regionalen Zutaten.

Ristorante Lido 84 (ein Stern)

Zwei Brüder führen das Restaurant, am Westufer des Gardasees gelegen. Die Portionen, schreibt der Guide Michelin, seien so groß, dass sie an ein Sonntagsessen erinnerten. An einem der Tische im Garten wird der atemberaubende Ausblick demnach gleich mit serviert.

Ristorante La Tortuga (ein Stern)

Das Restaurant liegt mitten im Zentrum von Gargnano, mit Blick auf den Hafen inklusive. Der Guide Michelin urteilt: Hier wird auf aktuelle Trends keine Rücksicht genommen, vielmehr geht es um einfache Zutaten für den vollen Geschmack. Geführt und betrieben wird das Restaurant übrigens nur von Frauen.

Ristorante Capriccio (ein Stern)

Seit seiner Eröffnung Mitte der 1960er-Jahre ist das Restaurant berühmt - vor allem für Fisch und Meeresfrüchte. Zu den unvergesslichen historischen Gerichten zählen laut Michelin die Auberginen-Parmigiana (seit 1965 auf der Speisekarte) und die in gekochtem Weinmost marinierte Rote-Beeren-Suppe, serviert mit Eis und Baiser nach italienischer Art. Guten Appetit.

La Speranzina (ein Stern)

La Speranzina ist ein romantisches Restaurant mit mediterranem Stil im Herzen von Sirmione. Küchenchef Fabrizio Molteni kreiert Gerichte mit hervorragender Technik und Präzision, wie der Guide Michelin schreibt. Gäste könnten sogar in die Küche gehen und den Köchen bei der Arbeit zusehen.

La Rucola 2.0 (ein Stern)

Ebenfalls in Sirmione, allerdings neben dem Castello Scaligero, liegt das La Rucola 2.0. Viel Holz in den modernen Räumlichkeiten und ausgefeilte Menüs - das ist das Konzept des Restaurants.

Ristorante "PB" di Peter Brunel (ein Stern)

Der Trentiner Küchenchef Peter Brunel kreiert in seinem Restaurant nicht nur zeitgenössisches Essen, sondern hat auch viele dekorative Details im Speisesaal entworfen. Eine "brillante" Weinbegleitung rundet das Konzept laut Michelin Guide ab.

Übrigens: Nach dem Essen können Urlauber viele Wanderwege am Gardasee entdecken.