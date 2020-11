vor 19 Stunden Stuttgart Meteorologen erwarten Schnee zum 1. Dezember

Pünktlich zum 1. Dezember soll es am Dienstag in Baden-Württemberg verbreitet schneien. Der landesweit erste Schnee war Ende September auf dem Feldberg gefallen - in der Nacht zum Dienstag schneit es nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nun erstmals im ganzen Land. "Da wird einiges runterkommen", so DWD-Meteorologe Thomas Schuster am Sonntag. In Karlsruhe könnte es ebenfalls zu Schneefällen kommen.