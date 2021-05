vor 53 Minuten Eggensten-Leopoldshafen Messerstecherei in Eggenstein-Leopoldshafen: Drei Personen schwer verletzt

Am Freitag kam es gegen 22 Uhr in einer Grillhütte an der Linkenheimer-Allee in Eggenstein-Leopoldshafen aus bislang unbekannter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Drei Personen im Alter von 17, 22 und 25 Jahren erlitten hierbei Stichverletzungen und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Das gab die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.