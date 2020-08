vor 1 Stunde Rheinstetten-Forchheim Messerattacke unter Alkoholeinfluss: Saisonarbeiterin verhaftet

Nach einer mutmaßlichen Messerattacke am Mittwochabend in einer Forchheimer Unterkunft für Saisonarbeiter gegen ihren 30 Jahre alten Freund wurden eine 28-jährige Polin sowie ein 45-jähriger Mann gleicher Nationalität vorläufig festgenommen. Das teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.