Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unbekannt - möglicherweise kannten sich die Beteiligten allerdings, erklärt die Polizei Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse. Einer der beiden Verletzten wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Tatort wurden mehrere Männer festgenommen, so die Polizei. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei. Ob die festgenommenen Personen mit der Tat im Zusammenhang stehen und welche Motivlage dem Vorfall zugrunde liegt, werde noch geprüft, erklären die Beamten.