Karlsruhe vor 6 Stunden

Messerattacke in Karlsruhe: Hubschrauber sucht nach flüchtigem Täter

In Karlsruhe ist ein 53-jähriger Mann von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt worden. Der Täter sei nach der Attacke am Freitagabend geflohen, teilte ein Sprecher der Polizei am Samstag mit.