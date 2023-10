Karlsruhe vor 55 Minuten

Messerattacke im Nachtleben: 19-Jähriger wird in Karlsruher Bar niedergestochen

Bei einer Messerattacke in der Nacht auf Samstag, 14. Oktober, in einer Bar in der Amalienstraße in Karlsruhe wurde ein 19-jähriger Mann schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666 55 55 in Verbindung zu setzen.