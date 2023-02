von (pol/els)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieg der Beschuldigte gemeinsam mit einem 29-jährigen Begleiter in der Karlstraße in Karlsruhe in ein Taxi ein. Dort beauftragte er den 50-jährigen Taxifahrer, nach Karlsruhe-Grünwinkel zu fahren.

Während der Fahrt soll der Beschuldigte mitgeteilt haben, kein Geld dabei zu haben, um die Fahrt bezahlen zu können. Kurz darauf habe er dem Taxifahrer ein Messer an den Kopf gehalten, damit dieser unter Verzicht des Fahrpreises weiterfahre. Dem Geschädigten gelang schließlich die Flucht, indem er das Fahrzeug stoppte, ausstieg und wegrannte. Im Anschluss verständigte er die Polizei.

Der Tatverdächtige und sein Begleiter wurden unmittelbar danach in örtlicher Nähe von den verständigten Beamten angetroffen und vorläufig festgenommen, so die Polizei.

Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.