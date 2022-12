von (pol/jeg)

Nachdem die Taxifahrt am Mittwoch gegen 2 Uhr an der vereinbarten Kreuzung Lindenallee/Am Anger in Daxlanden endete, griff der Fahrgast plötzlich mit einem Messer an, berichtet die Polizei Karlsruhe. Der Taxifahrer erlitt daraufhin Verletzungen im Gesicht und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung habe bislang nicht zur Ergreifung des Täters geführt, so die Polizei. Nach aktuellem Ermittlungsstand sei dieser um 1.47 Uhr am Taxistand an der Karlstraße auf Höhe der Postgalerie in das Taxi eingestiegen. Bei dem Gesuchten soll es sich um einen etwa 30-jährigen Mann mit schwarzen Haaren handeln. Er sei etwa 165 Zentimeter groß gewesen, von kräftiger Statur und habe eine schwarze Jacke getragen, erklärt die Polizei in einer Mitteilung an die Presse. Er habe außerdem eine naturfarbene Stofftasche mit sich geführt.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.