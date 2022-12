von (pol/jeg)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei hat der 14-Jährige mit weiteren jungen Männern gegen 18.10 Uhr einen Laden im Bereich der Arkaden beim Karlsruher Marktplatz verlassen. Anschließend sei ein noch immer unbekannter Mann auf die Gruppe zugegangen und habe diese beleidigt und bedroht, erklärt die Polizei Karlsruhe.

Der Verdächtige habe dabei mit einem Messer in Richtung des 14-Jährigen gestochen und den Jugendlichen leicht am Oberkörper verletzt, so die Beamten. Im Anschluss habe der Unbekannte angeblich im Bereich der Karl-Friedrich-Straße weitere Passanten beschimpft und bedroht.

Zeugenangaben zufolge sei der Gesuchte dann auf ein Fahrrad gestiegen und in Richtung des Schlossgartens geflohen, erklärt die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der Gesuchte wurde wie folgt beschrieben: Etwa 35 Jahre alt und 180 Zentimeter groß, dunkle Haare. Zur Tatzeit trug der Verdächtige eine braune Jacke sowie eine graue Hose. Offenbar war er alkoholisiert und wies ein deutsches Erscheinungsbild auf.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 an das Polizeipräsidium Karlsruhe zu wenden.