In den vergangenen Wochen hat ka-news.de einige Vorschläge für das Wochenende in Karlsruhe für euch parat gehalten. Das ist auch dieses Wochenende nicht anders!

2. bis 3. Juni: Tek Art - Kunst meets Techno

Dass Kunst und Party gut miteinander funktionieren, weiß jeder, der mal eine Afterparty der Kunstmesse "art" besucht hat. Doch bei der "Tek Art" stehen die Kunststudenten der HfG und vom AKA im Vordergrund. Dazu spielen lokale Techno-DJs. Wie bereits bei der Bianco Bar wird auch bei der Tek Art als "Pop-Up-Veranstaltung" in der Fleischmarkthalle am Alten Schlachthof stattfinden.

Wann? Freitag und Samstag, jeweils ab 19 Uhr

Wo? Fleischmarkthalle, Alter Schlachthof 19

2. bis 12. Juni: Karlsruher Frühjahrsmess

Bild: Thomas Riedel

Kettenkarussell, Zuckerwatte oder Achterbahn? Ab Freitag startet wieder die Frühjahrmess!. Los geht es um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Oberbürgermeister Frank Mentrup. Ab dann ist wieder allerlei geboten. So kehrt etwa der "Höllenblitz", die größte transportable Indoor-Achterbahn, nach 15 Jahren wieder zurück auf den Messplatz. Der Eintritt zur Mess' ist frei.

Wann?

Täglich von 14 bis 23 Uhr

Freitag, Samstag und Mittwoch (7. Juni): 14 bis 24 Uhr

Sonntags und am Donnerstag (8.Juni): 12 bis 23 Uhr

Wo? Durlacher Allee 66, 76137 Karlsruhe

2. und 3. Juni: Unverschämt Closing Wochenende

Bild: Elena Sausen

Es ist das letzte Mal, dass der Nachtclub Unverschämt am Karlsruher Hauptbahnhof an einem Wochenende seine Türen öffnet. Während am Freitag Hardrock, Metal und Gothic gespeilt wird, stehen am Samstag 90er, 2000er und aktueller Pop auf dem Programm.

Seit 2012 fanden im Unverschämt am Hauptbahnhof regelmäßig Partys statt. In der Nacht zu Fronleichnam, 7. Juni, soll das Unverschämt dann das letzte Mal seine Pforten öffnen.

Wann? 2. und 3. Juni, ab 22 Uhr

Wo? Bahnhofplatz 6, 76137 Karlsruhe

Samstag, 3. Juni: Hirschhof Sommerfest

Ein Hof, vier Locations. Das sind: Das Ginas, das Guts & Glory, der La Louve Club und das Restaurant "Dom". Zusammen erwecken sie täglich den "Hirschhof", eine keine Gasse unweit vom Europaplatz, zum Leben. Und manchmal schließen sich diese Locations zusammen und feiern mit Liva Acts und einem DJ. So auch am kommenden Samstag.

Wo? Hirschhof 5, Hirschhof 7, 76133 Karlsruhe

Wann? Ab 18 Uhr

Eintritt: 10 Euro - Hier gibt's Tickets

Samstag, 3. Juni: Christopher Street Day (CSD) in Karlsruhe

Bild: Thomas Riedel

Regenbogenflaggen, bunte Kostüme, Musik, gute Laune und ganz viel Liebe. Unter dem Motto "Stand Up. For Love" wird am Samstag auf unterschiedlichste Formen von Liebe, Familie und Beziehung geblickt. Das Programm beinhaltet eine riesigen Demonstrationszug sowie eine politische Kundgebung. Die Teilnahme ist kostenlos.

Tipp: Wer danach noch weiterfeiern möchte, kann zum Beispiel ins Culteum oder ins Nachtwerk gehen. Dort wird das CSD-Motto weiter fortgeführt.

CSD -Demonstrationszug: startet um 13 Uhr am Marktplatz und endet dort wieder gegen 15 Uhr.

startet um 13 Uhr am Marktplatz und endet dort wieder gegen 15 Uhr. CSD - Familienfest: von 11 bis 22 Uhr auf dem Marktplatz

von 11 bis 22 Uhr auf dem Marktplatz CSD- Chill-Out-Area: ganztägig

Samstag, 3. Juni: Flohmarkt auf dem Karlsruher Stephanplatz

(Symbolbild) | Bild: © pixabay.com Jacqueline Macou

Schnäppchenjäger und Schatzsucher können in der Karlsruher City wieder nach Raritäten Ausschau halten. Denn ab 8 Uhr startet der Flohmarkt auf dem Stephansplatz.

Wann? von 8 bis 16 Uhr

Wo? Innenstadt-West, Stephanplatz, 76133 Karlsruhe