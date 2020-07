vor 37 Minuten Lena Kube Karlsruhe Messe Karlsruhe: "Wir sind zuversichtlich, die Offerta aus dem Boden stampfen zu können"

Das Land Baden-Württemberg hat neue Corona-Regeln für Messen erlassen und so den Weg für die Offerta 2020 in Karlsruhe geebnet. Die Messe in Karlsruhe dürfte mit einer Besucherzahl von bis zu 12.700 Personen stattfinden. Nun hängt das Gelingen von den Ausstellern ab. Können bis Ende Oktober genügend Firmen für die Offerta gewonnen werden?