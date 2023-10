Der Oktober ist vorüber, herzlich willkommen, lieber November! Doch der Monat hat deutlich mehr zu bieten als schlechtes Wetter und beginnenden Winter-Blues. Denn in Karlsruhe warten wieder allerlei Veranstaltungen darauf, von euch besucht zu werden!

27. Oktober bis 6. November: Karlsruher Herbstmess'

Bild: Thomas Riedel

Was haben "The King", "Monsterhaus", "Breakdance", "JUWEL" und "Hupferl" gemeinsam? Sie sind Teil der insgesamt zirka 90 Fahr- Belustigungs-, Spiel und Imbissgeschäfte, die auf dem Messplatz zur Karlsruher Herbstmess' aufschlagen werden.

Eröffnet wird die Karlsruher Mess' am Freitag, 27. Oktober. Am letzten Tag gibt es am Montag, 6. November, ein Feuerwerk.

Tipp: Dienstag, den 31. Oktober, findet ein spezieller Seniorennachmittag statt, bevor abends auf Halloween umgeschwenkt wird. Durlacher Dornwaldhexen treiben auf dem Messplatz ihr Unwesen und von 18 Uhr bis 23 Uhr gibt es eine Halloweenparty mit Kostümprämierung. Donnerstag, den 2. November, ist ein spezieller Familientag mit ermäßigten Preisen und extra Bällebad für die Kleinen.

3. November: Ali Baran Benefizkonzert

Bild: Stephan@pixabay

Der kurdische Sänger und Wahl-Karlsruher Ali Baran veranstaltet am Freitag, 3. November, einen kurdischen Kulturabend inklusive Konzert im Tollhaus. Der Erlös soll den Erdbebenopfern in der Türkei zugutekommen. Zuletzt hatte Baran durch seine Verhaftung in der Türkei Aufmerksamkeit erregt. Tickets sind im Vorverkauf als auch an der Abendkasse erhältlich.

Wann? Ab 19 Uhr

Ab 19 Uhr Wo? Tollhaus Karlsruhe, Alter Schlachthof 35

Tollhaus Karlsruhe, Alter Schlachthof 35 Kosten: Online-VVK ab 18,60 Euro. AK ab 20 Euro

14. Europäisches Filmfestival der Generationen

03., 08., 15., 16., 20., 23. und 30. November 2023

Europäisches Filmfestival der Generationen | Bild: ps

Das Filmfestival der Generationen möchte laut Schirmherrn Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Kruse "Generationen zusammenführen und den Dialog zwischen den Generationen fördern". Im bundesweiten Programm werden dieses Jahr insgesamt 28 Filme vorgestellt, davon sieben Festivalpremieren. Die Filme aus Deutschland, Spanien, Frankreich und weiteren Ländern beschäftigen sich mit Alter, Älterwerden und dem demografischen Wandel. Nach den Filmvorführungen werden Publikumsgespräche stattfinden.

Sieben Verschiedene Filme werden im November an jeweils unterschiedlichen Orten in Karlsruhe gezeigt. Darunter: "Romys Salon" und "die Goldenen Jahre".

Wann? Je nach Film ab 16.30 Uhr oder 19 Uhr

Je nach Film ab 16.30 Uhr oder 19 Uhr Wo? Je nach Film ist auch der Veranstaltungsort unterschiedlich. Auf der Webseite des Festivals gibt es dazu mehr Infos.

Je nach Film ist auch der Veranstaltungsort unterschiedlich. Auf der Webseite des Festivals gibt es dazu mehr Infos. Der Eintritt ist in der Regel frei

7. November: Kleidertauschparty

Kleidertausch (Symbolbild) | Bild: Bernadette Rupp

Oft tragen wir gekaufte Klamotten kaum. Sie stauben ein, nehmen Platz weg, machen uns vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen, aber zum Wegwerfen sind sie dann doch zu schade. Wer dieses Problem kennt, dem bietet die Kleidertauschbörse einen eleganten und nachhaltigen Ausweg.

5 bis 10 aussortierte Kleidungsstücke kann jeder Teilnehmer zum Kleidertausch mitbringen und dann bei entspannter Atmosphäre bei einem Gläschen Sekt und ein paar Häppchen gegen neue Teile eintauschen. Achtet bitte darauf, dass die Kleidung sauber, gewaschen, flecken- und lochfrei ist! Übrige Ware wird mit nach Hause genommen oder an karitative Einrichtungen gespendet.

Wann? Ab 19 Uhr

Ab 19 Uhr Kosten : Für das bereitgestellte Catering werden 12 Euro fällig.

: Für das bereitgestellte Catering werden 12 Euro fällig. Anmeldung über die Webseite

Wo? Haid und Neu Straße 6a

11. November 2023: Rathaussturm und buntes Programm auf dem Marktplatz

Bild: Thomas Riedel

Die Elf ist nicht nur für Fußballer eine magische Zahl, auch für Fastnachtsvereine hat sie eine besondere Bedeutung. Die Karlsruher Fastnacht wird am 11.11. um 11.11 Uhr am Narrenbrunnen (Kronenplatz) mit Narrentaufe, Musik und Humor eröffnet. Veranstalter ist der Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF).

Nach der Eröffnung ziehen die Narren zur Schlüsselübergabe zum Rathaus. Anschließend wird es auf dem Marktplatz ein buntes "närrisches" Programm mit großer Showbühne geben.

Wann? Ab 11.11 Uhr

Ab 11.11 Uhr Wo? Kronenplatz am Narrenbrunnen, danach Marktplatz

23. November bis 7. Januar: Christmas Garden

Reichlich Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt im Christmas Garden in der Wilhelma. | Bild: Tom Weller/dpa

Dieses Jahr wird die kalte und dunkle Jahreszeit im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe von einem funkelnden Lichterzauber erhellt. Der Christmas Garden lädt "mit zahlreichen glitzernden Illuminationen in eine magische Weihnachtswunderwelt" ein. Auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg durch die Parklandschaft können die Besucher nach Herzenslust flanieren und den Ausblick genießen.

Um einem Massenandrang vorzubeugen, ist das Ticket mit einer persönlichen Einlasszeit versehen. Besucher sollten den Eingang innerhalb von 30 Minuten nach der angegebenen Einlasszeit passieren. Selbstverständlich dürfen sie dann länger als nur 30 Minuten bleiben. Tickets gibt es direkt beim Veranstalter.

Wann? täglich 17 bis 22 Uhr

täglich 17 bis 22 Uhr Wo? Zoo Karlsruhe, Ettlinger Str. 6, 76137 Karlsruhe

Zoo Karlsruhe, Ettlinger Str. 6, 76137 Karlsruhe Kosten: Ab 19,50 Euro für Erwachsene

November bis Ende Dezember: Weihnachtsmärkte in und um Karlsruhe

Bild: Thomas Riedel

Es wird kalt, der Cocktail wird gegen Glühwein eingetauscht. Los geht es bereits im November mit kleineren Advents- und Weihnachtsmärkten bevor ab Dienstag, 28. November, der große Christkindlesmarkt in Karlsruhe seine Pforten öffnet.

Wann welcher Weihnachtsmarkt in Karlsruhe startet, könnt Ihr aus unserer Übersicht entnehmen. Wem die Märkte in der Region zu langweilig sind, kann immer noch den schönsten Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg oder in die Pfalz einen Besuch abstatten.