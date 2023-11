Mein Weg - so lautet der neueste Song von Sänger Pietro Lombardi. Bei seinen treuen Fans löst das Lied aktuell pure Begeisterung aus - ohne die Fanbase Pietros wäre der Song wohl nie veröffentlicht worden. Das Management des Künstlers war dagegen. Doch der Reihe nach.

Am Dienstag, 24. Oktober, postete der Karlsruher auf seiner Instagram-Seite ein Video, in dem er das Lied singt und seine Fans nach ihrer Meinung zum Song fragt. Dazu schreibt er im Video: "Seit Monaten möchte ich diesen Song veröffentlichen da er mir sehr am Herzen liegt. Leider sind mein Label und mein Management dagegen!!"

Fans wollen Mein Weg hören

In den Kommentaren zum Post ermutigen Pietro Fans den Karlsruher trotzdem rauszubringen. "Hallo liebes Management, lest euch die Kommentare durch, er MUSS raus! Danke", schreibt beispielsweise ein Fan.

Knapp Zwei Wochen später dann der Durchbruch! Mit Hilfe seiner Fans konnte der DSDS-Gewinner von 2011 sein Label und Management überzeugen: In einem weiteren Video, in dem Pietro mit seinem Sohn spazieren geht, kündigt er an, dass alle Beteiligten vom Song überzeugt sind und er am Donnerstag, 9. November gestreamt und gedownloadet werden kann.

Mein Weg von Pietro Lombardi auf Platz 1

Am vergangenen Wochenende dann erneut eine Nachricht von Pietro auf Instagram. "Bei itunes sind wir auf der 1 das ist sehr krass lasst weiter Gas geben", schreibt er in einem weiteren Video. Sein neuer Song kommt also offensichtlich gut an und die Fans, die die Veröffentlichung forderten, sollten recht behalten.

In der Fangemeinde kommt die neue Single gut an. Ein Pietro-Fan schreibt zum Beispiel: "Ich finde Du hast eine krasse Entwicklung musikalisch damit hingelegt….richtig." Ein anderer Kommentar lautet: "Richtig toller Song."

Hier geht's zum neuen Song:

https://open.spotify.com/intl-de/track/7jMAucQ3uoiXSL6FWxSa9E?si=8e587e4705124ce8