Karlsruhe vor 1 Stunde

Mehrere Unfälle verursacht: Polizeistreife stoppt betrunkenen Autofahrer

Am Samstagabend hat ein alkoholisierter Autofahrer einen Verkehrsunfall im Bereich der Durlacher Allee verursacht. Das teilt die Polizei Karlsruhe in einer Meldung an die Presse mit. Nun bitten die Beamten mögliche Zeugen oder Geschädigte darum, sich telefonisch zu melden.