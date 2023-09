Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 53 Jahre alter Fahrradfahrer am Freitagabend, 22. September, in Stuttgart so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 21-jähriger Autofahrer nach rechts auf ein Grundstück abbiegen und stieß dabei mit dem Fahrradfahrer zusammen, der wohl auf dem Gehweg fuhr.

Frau wohl von Heuballen erdrückt

Beim zweiten Unfall am Samstagmorgen ist eine Frau auf einem Bauernhof in Lichtenwald (Kreis Esslingen) ums Leben gekommen. Die Frau sei vermutlich von einem oder mehreren Heuballen erdrückt worden, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag. Nach dem Unfall wurde ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt eingesetzt, doch die Frau starb an Ort und Stelle, wie der Sprecher weiter berichtete. Der genaue Unfallhergang werde noch ermittelt.

Motorradfahrer prallt mit Kopf gegen Garagentor

Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist im Schwarzwald-Baar-Kreis mit seinem Kopf gegen ein Garagentor geprallt und gestorben. Der junge Mann war in St. Georgen aus noch unklaren Gründen in einer Kurve zu Fall gekommen und daraufhin gegen das Tor geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er habe keinen Helm getragen.

Ein Freund hatte den 27-Jährigen vermisst und ihn gesucht. Am späten Samstagnachmittag entdeckte er ihn dann vor der Garage. Weil der Freund angetrunken Motorrad gefahren war, um den Vermissten zu suchen, wurde ihm der Führerschein abgenommen.

56-Jähriger prallt in Gegenverkehr

Zum vierten Unfall kam es im Landkreis Ravensburg als ein Autofahrer mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert ist. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der 56-Jährige laut bisherigen Ermittlungen auf der Landesstraße 260 zwischen Mooshausen und Tannheim ein Wohnmobil überholen.

Der Mann wurde bei der anschließenden Kollision in seinem Wagen eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 50 und 45 Jahre alten Insassen des Wohnmobils erlitten leichte Verletzungen.