von (pol/cak)

"Mitglieder des Vereins meldeten gegen 17.05 Uhr ein Feuer, das zunächst nur an das Grundstück des in der Dörnigstraße gelegenen Vereinsareals angrenzte. Bis zum Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr aus Weingarten, die mit 35 Wehrleuten und mit Unterstützung von weiteren Kräften aus Stutensee vor Ort eilte, hatten sich die Flammen allerdings bereits ausgebreitet und auf den Taubenschlag übergegriffen", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

35.000 Euro Sachschaden

Einige von insgesamt 87 dort gehaltenen Tauben konnten nicht mehr rechtzeitig befreit werden und verbrannten. Durch das Feuer sind auch die Außenwand eines benachbarten Wohncontainers sowie ein Baum und der Zaun des Kinder- und Jugendzentrums Weingarten beschädigt worden. Insgesamt wird ein Schaden von etwa 35.000 Euro angenommen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Entsprechende Meldungen nimmt jederzeit das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967 180 entgegen.

