Karlsruhe vor 2 Stunden

Mehrere Tausend Euro Schaden: Pedelec-Fahrer beschädigt Auto bei der Fanny-Hansel-Anlage und flüchtet

Ein Radfahrer prallte am Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, im Bereich der Seldeneckstraße, Ecke Isoldestraße, gegen einen geparkten Opel Adam und entfernte anschließend vom Unfallort in Richtung Tristanstraße. An dem Auto entstand ein Schaden im von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht nun nach dem Täter und bittet die Bürger um Mithilfe.