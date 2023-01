Karlsruhe vor 20 Minuten

Mehrere "Schockanrufe" um Karlsruhe: Unbekannte betrügen Seniorin um 50.000 Euro

In der jüngeren Vergangenheit versuchten Betrüger in Karlsruhe, Ettlingen, Bruchsal und Bretten mit sogenannten Schockanrufen ihre Opfer zur Aushändigung von Geld und Wertgegenständen zu bewegen. . In einem Fall gelang es den Betrügern eine 84-Jährige zu täuschen und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro zu erbeuten.