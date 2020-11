vor 1 Stunde Karlsruhe Mehrere Hundert Liter Kraftstoff aus Lkw geklaut

Ein unbekannter Täter entwendete zwischen Freitagabend und Montagmorgen geschätzte 450l Diesel aus einem in Spöck abgestellten Lkw. Die Polizei Stutensee bittet um Hinweise.

Mittels eines noch unbekannten Werkzeugs brach der Täter den Tankdeckel des in der Industriestraße geparkten Lastenfahrzeuges auf und gelangte so an den entsprechenden Kraftstoff. Der entstandene Diebstahlschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Wer sachdienliche Hinweise dazu geben kann, soll sich bitte mit dem Polizeiposten Stutensee unter 0721 967180 in Verbindung setzen.