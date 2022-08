Karlsruhe vor 1 Stunde

Mehrere Feuerwehren bei Flächenbrand in Nähe der Miro Karlsruhe im Einsatz

Weil in Knielingen in der Nähe zum Werksgelände der Miro ein Flächenbrand ausbrach, waren am Montagmittag mehrere Feuerwehren in Knielingen im Einsatz.