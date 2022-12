Karlsruhe vor 1 Stunde

Mehrere Einbrüche im Karlsruher Stadtgebiet

Wie die Polizei mittels Pressemitteilung berichtet, kam es am Wochenende in Karlsruhe zu drei Einbrüchen in Wohnhäusern. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde lediglich bei einem der Einbrüche etwas erbeutet- ein Bargeldbetrag in Höhe von knapp 1.500 Euro. Verletzt wurde bei den Einbrüchen niemand.