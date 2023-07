Karlsruhe vor 1 Stunde

Mehrere Autos in Flammen: Was war los in der Karlsruher Waldstadt?

In der Waldstadt kam es in der Nacht auf Donnerstag, 13. Juli, zu gleich mehreren Bränden. Aus bislang unbekannten Gründen standen gleich mehrere Autos in Flammen. Die Polizeiermittlungen dauern derzeit an.