vor 4 Stunden Karlsruhe Mehrere Autos beschädigt: Unbekannter fährt mit Sportwagen durch Neureut - Zeugen gesucht

Am Freitag, den 05. Februar 2021, gegen 20 Uhr verursachte der Fahrer eines Porsche in Karlsruhe-Neureut in der Alten Friedrich Straße mehrere Verkehrsunfälle und flüchtete anschließend. Das verursachende Fahrzeug konnte in unmittelbarer Nähe der Unfallörtlichkeit festgestellt werden. Das teilt die Polizei in einer Meldung an die Presse mit.