Der Platz für 36 der 100 geplanten Wohnungen werde aus der Nachverdichtung gewonnen, wie das Immobilienunternehmen in einer Mitteilung an die Presse erklärt. "In zwei viergeschossigen Neubauten in zweiter Reihe sollen 18 Wohneinheiten entstehen", sagt die Stiftung Schönau. Fünf weitere werden durch den Umbau eines bereits vorhandenen Gebäudes an der Weinbrennerstraße gewonnen - ermöglicht durch eine neue Grundrissaufteilung. "Die dortigen 13 Wohnungen werden ebenfalls modernisiert", heißt es in der Mitteilung.

Fertigstellung: 2024

Nach ersten Abrissarbeiten habe jetzt die Entkernung sowie der Erdaushub begonnen. Die Fertigstellung der Mietwohnungen der Stiftung Schönau ist für August 2024 geplant, erklärt das Unternehmen. Ein Teil des fünfgeschossigen Gebäudes in der Weinbrennerstraße sei abgerissen worden und werde nach Schaffung der Zufahrt für die neue Tiefgarage wieder aufgebaut.

Yorckplatz, der Kreisel Weinbrennerstraße/Yorckstraße. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

"Erhalt und Modernisierung des Vorderhauses sparen im Vergleich zu Totalabriss und Neubau erhebliche Mengen an klimaschädlichen CO2 ein“, meint Ingo Strugalla, geschäftsführender Vorstand der Stiftung Schönau. Die Stiftung habe sich für diese ökologisch sinnvolle Variante entschieden, obwohl die Modernisierung wesentlich aufwendiger sei.

Insgesamt 100 Wohnungen

Insgesamt bauen die drei Grundstückseigentümer Stiftung Schönau, Hans Eberhardt GmbH und die Katholische Kirche Allerheiligen 100 Mietwohnungen auf dem rund 14.000 Quadratmeter großen Gelände des Sophien Carrées. "Es entsteht ein modernes und lebendiges Stadtquartier mit hochwertigem Wohnraum für Familien mit Kindern, Senioren und Singles", erklärt der Stiftung Schönau Chef. Die drei Grundstückseigentümer arbeiten bei der Gestaltung des Areals eng zusammen.

Neben den Wohnungen seien unter anderem ein neues Gemeindezentrum der Pfarrei Sankt Bonifatius, ein sechszügiger Kindergarten, drei Tiefgaragen mit E-Ladestation sowie großzügige Grün- und Gartenflächen und Kinderspielplätze geplant.