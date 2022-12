Karlsruhe vor 2 Stunden

Corona-Sterbefälle 2021: In Baden-Württemberg sind Zahlen gestiegen

In Baden-Württemberg sind 2021 mehr Menschen an Corona gestorben als ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, stieg die Zahl um 2300 Todesfälle auf rund 8100 an. Dies hänge auch damit zusammen, dass 2020 erst im März die ersten Corona-Sterbefälle erfasst wurden. Im Vorjahr hingegen seien von Januar bis Dezember Corona-Tote registriert worden.