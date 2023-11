Karlsruhe vor 45 Minuten

Mehr Parkplätze und viele neue Schilder: So gut haben es Radfahrer in Karlsruhe

Gute Nachrichten für Radfahrer in Karlsruhe: Insgesamt 35 neue Verkehrszeichen und fünf neue Fahrradparkplätze sind für sie in den vergangenen Jahren in der Fächerstadt hinzu gekommen.