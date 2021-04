Für Angestellte des Bauwesens bedeutet die Corona-Pandemie keineswegs einen Nachlass an Arbeit. Dank der stetig wachsenden Anzahl an Baustellen werden sowohl ihre Anfahrten als auch ihre Arbeitstage immer länger.)Viele Vertreter der Branche sehen sich zu Coronazeiten einer hohen Belastung ausgesetzt. Um diese angemessen zu decken, fordert die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) eine Lohnerhöhung von 5,3 Prozent und eine Anfahrtsentschädigung.

Rund 174 Millionen Euro sind vergangenes Jahr in Karlsruher Bauprojekte geflossen. Projekte, deren Erfolg von den Angestellten der Baufirmen abhängen. "Der Boom der Bauwirtschaft hält trotz Pandemie an. Nun müssen die Beschäftigten an den steigenden Umsätzen beteiligt werden“, so der Bezirksvorsitzender der IG BAU Nordbaden, Wolfgang Kreis, in einer Pressemitteilung.

Tarifverhandlungen ab 11. Mai geplant

Zimmerleute, Maurer und Straßenbauer teilen sich ein Berufsfeld, das keine Aussicht auf Homeoffice und, dank steigender Auftragszahlen, auch keine auf Kurzarbeit biete. Für viele Angestellte seien Überstunden und Wochenendarbeit keine Frage der Freiwilligkeit mehr, fügt Kreis hinzu. Die durchschnittlich 64 Kilometer langen Arbeitswege würden dabei nicht mit eingerechnet.

Aus diesem Grund sollen ab 11. Mai Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern aufgenommen werden. "Neben einer Lohnerhöhung erwarten die Beschäftigten eine Entschädigung für die viele Zeit, die sie für den Betrieb zu ihren Baustellen unterwegs sind“, kommentiert der Verhandlungsführer der IG Bau, Carsten Burckhardt.