Hexen, Vampire und Gespenster treiben am 31. Oktober wieder ihr Unwesen. Denn dann ist Halloween 2023! Vor allem Kinder fiebern dem Tag freudig entgegen, wenn es wieder von Tür zu Tür auf Süßigkeiten-Jagd geht. Doch auch für diejenigen, denen das klassische "Süßes, sonst gibt's Saures" vielleicht zu langweilig ist, hat ka-news.de ein paar Tipps in und um Karlsruhe parat.

Achtung: Ein paar Halloween-Veranstaltungen finden bereits vor dem 31. Oktober statt!

Halloween: Kinder-Disco in der Mosquito Bar in Hügelsheim

Mosquito Strandbar Hügelsheim | Bild: Mosquito Strandbar

Nicht nur die Erwachsenen dürfen Halloween feiern, auch die Kinder sind zum Party machen in der Mosquito Bar eingeladen! Allerdings nicht direkt an Halloween, sondern zwei Tage vorher. In Begleitung eines Erwachsenen dürfen die kleinen Grusel-Fans bei der Kinder-Disco das Tanzbein schwingen.

Beginn: 29. Oktober, um 14 Uhr

Eintritt frei

Adresse Mosquito Bar: Am Erländer Badesee 1, Hügelsheim

Anfahrt Mosquito Bar Hügelsheim

Die Fahrt zur Halloween-Party sollte mit dem Auto erfolgen, da die Bar mit dem ÖPNV nicht leicht erreichbar ist. Vor Ort sind genügend Parkplätze vorhanden.

Halloween-Rallye für Kinder durch den Wald in Karlsruhe

Bild: atimedia@pixabay

Gemeinsam mit Waldpädagogin Regina Schirmer dürfen die Kinder Amulette basteln, die vor bösen Geistern schützen, und Aufgaben lösen, die der Kürbiskopf im dunklen Wald stellt. Anschließend gibt es ein Lagerfeuer mit Stockbrot. Der Veranstaltungsort wird bei Anmeldung bekanntgegeben.

Anmeldung bis Samstag, 21. Oktober

Kontakt: waldpaedagogik@fa.karlsruhe.de

Beginn: Freitag, 27. Oktober, ab 17.15 Uhr

Eintritt: 10 Euro

Halloween-Klettern im Funforest Kandel

Bild: MELANIE HUBACH

Der Kletterpark im pfälzischen Kandel bietet regelmäßig das Nachtklettern an. So auch am 31. Oktober. Passend zu Halloween wird der Wald entsprechend mit Dekoration und Lichtern in eine schaurig-schöne Kulisse verwandelt. Nur das Halloween-Kostüm sollte aus praktischen Gründen nicht zu extravagant ausfallen.

Beginn: ab 19.30 Uhr, Einstieg in den Parcour ab 20 Uhr

Reservierung notwendig!

Adresse Funforest Kandel: Badallee, 76870 Kandel

Preise Funforest an Halloween

Erwachsene: 30 Euro

Schüler / Jugendliche: 27 Euro

Kind: 25 Euro

Wir haben ein Halloween-Event nicht genannt, das unbedingt auf die Liste sollte? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion@ka-news.de. Der Artikel wird fortführend ergänzt, sobald der Redaktion weitere Informationen vorliegen.