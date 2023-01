Beispielsweise stellt die Cepricio GmbH mit dem Mehlwurm insektenbasierte Lebensmittel für Mensch und Tier. Gegründet wurde das Unternehmen von ehemaligen Studenten des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und war lange in der Fächerstadt ansässig. Mittlerweile ist die GmbH in Dielheim, in der Nähe von Heidelberg zuhause. Einer der Gründer ist Lucas Hartmann.

Lucas Hartmann beim Tüftler Treff in Karlsruhe 2019. | Bild: Paul Needham

Er und seine Partner finden es "großartig", dass weitere Insektenzulassungen erfolgt sind und nun mehr Arten in der EU als Lebensmittel eingestuft werden. "Weltweit ist der Konsum von Insekten nichts Neues, sie stellen nämlich für bereits über zwei Milliarden Menschen eine hochwertige Quelle an Proteinen und weiteren Nährstoffen dar", so Hartmann gegenüber ka-news.de. Hartmann ist überzeugt, dass Insekten "zukünftig eine große Rolle bei der Sicherung einer nachhaltigen und gesunden Ernährung spielen werden."

Burger und Riegel mit Mehlwürmern

Bereits heute produziert das Unternehmen Mehlwürmer in Lebensmittelqualität, die später zu Snacks, Proteinriegeln oder Burgerpatties verarbeitet werden. "Wir sehen der zukünftigen Entwicklung positiv ins Auge, auch wenn noch viel Arbeit getan werden muss, um mehr Konsumenten von Insekten als Lebensmittel zu überzeugen", so Hartmann.

Produkte mit Insektenanteil | Bild: essento

Auch das Bruchsaler Unternehmen Alpha-Protein befasst sich intensiv mit den kleinen Tieren. Die Firma gewinnt Insektenmehl und Insektenöl aus Mehlwürmern. Neben Öl und Mehl stellt das Unternehmen auch Chitin aus dem Exosekelett der Würmer und Dünger aus deren Kot her.

"Endlich. Es wurde Zeit, dass die Genehmigung von der EU kommt, wir warten schon einige Jahre darauf", sagt Alpha-Protein-Geschäftsführer Gia Tien Ngo im Gespräch mit ka-news.de. Seiner Meinung nach würde die Bedeutung von Insekten als Lebensmittel in den kommenden Jahren bedeutend zunehmen.

Gia Tien Ngo, Geschäftsführer von Alpha-Protein in Bruchsal. | Bild: Sarah-Pulvermueller.de

"Viele Studien zeigen: Der Konsum von Insekten wird in den kommenden Jahren essentiell", meint Ngo. Im Moment sei der Markt zwar noch klein, da auch die Preise für die Insekten noch zu hoch seien, "in den nächsten fünf Jahren werden die Preise aber fallen und damit der Markt auf jeden Fall wachsen."

Pizza aus Mehlwurmteig

Die Produkte der Bruchsaler Firma würden aktuell zwar eher als Futtermittel und das Öl zusätzlich als Schmiermittel Anwendung finden, als Lebensmittel sei das Mehl aber heute schon geeignet. Regelmäßig würde im Unternehmen Pizza mit dem Insekten-Mehl gebacken werden.

"Es schmeckt gut, eine knusprigere Pizza kann man nicht bekommen", berichtet Ngo. Das eigene Kopfkino würde aber weiterhin viele daran hindern, bei der Pizza zuzugreifen. "In Zukunft wird sich das aber auf jeden Fall ändern."