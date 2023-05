Vermutlich könnte das U-Boot U17 so einige Anekdoten erzählen. So war es rund 40 Jahre lang im Einsatz der deutschen Marine und schrieb dabei Geschichte: So war das U-Boot der Klasse 206A nämlich das erste, das in den Hafen von Baltimore einlief.

In Speyer ist die Reise für U17 noch lange nicht vorbei

Ende 2010 wurde es allerdings in Eckernförde ausgemustert und stand seitdem erstmal still. Nun allerdings wartet bereits die nächste große Aufgabe. So soll das U17 Teil des Technik Museums in Sinsheim werden. Dafür aber ist ein riesiger Transport über die Nordsee, den Rhein und gar die Autobahn notwendig.

Seit dem 28. April ist das U-Boot unterwegs. Die Etappen Kiel, Rotterdam, Düsseldorf, Köln und Koblenz hat der 500 Tonnen Kolos bereits hinter sich gebracht. Am Mittwoch, 16. Mai wird das knapp 50 Meter lange U-Boot nun auf seiner letzten Tour durchs Wasser von Mannheim nach Speyer transportiert.

Reise von U17 sorgt für spektakuläre Bilder

Dort wird es dann schließlich am Naturhafen anlegen. "Es läuft alles einwandfrei und wir sind zuversichtlich, dass das U-Boot morgen zwischen 10 und 12 Uhr anlegen wird", teilt Simone Lingner, Pressesprecherin des Technik Museums auf Anfrage mit.

Der Zutritt zum Naturhafen sei allerdings nur Beteiligten am Transport gestattet. Damit die Neugier der U-Boot-Fans aber gestillt werde, habe das Museum extra ein Live-Tracking auf seiner Webseite www.technik-museum.de/u17eingerichtet. In Speyer wird das U-Boot bis zu seinem finalen Transport nach Sinsheim einen Zwischenstopp einlegen und aufbereitet.

U17 soll Mitte des Jahres in Sinsheim ankommen

So soll es am Sonntag, 21 Mai, per Straßentransport ins Technik Museum Speyer gebracht werden. Der Transport wird dabei ab dem öffentlichen Bereich am Naturhafen bis hin zum Technik Museum Speyer öffentlich zugänglich sein.

"Wir werden hier zunächst mit den Batterieausbauten beginnen und das U-Boot für seine letzten große Aufgabe als Museumsstück vorbereiten", so Lingner weiter. Voraussichtlich ab Mitte kommenden Jahres sei das U-Boot dann schließlich im Technik Museum Sinsheim zu bestaunen.

Bis es aber soweit ist, muss das U-Boot zurück auf den Rhein, passiert dann auf dem Neckar das Schloss Heidelberg und soll dann schließlich in Sinsheim ankommen. Für Schaulustige wird es also noch zahlreiche Möglichkeiten auf beeindruckende Bilder geben.