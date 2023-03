Karlsruhe vor 44 Minuten

Medizinischer Notfall beim Einparken: 58-Jährige fährt in Bäckerei

Am vergangenen Dienstagabend fuhr eine 58-Jährige Autofahrerin durch die Frontscheibe in eine Bäckerei. Nach ersten Erkenntnissen litt die Frau an einem medizinischen Notfall. Sie wurde in das nahegelegene Klinikum gebracht.