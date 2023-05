Max Giesinger hat es weit gebracht. Der Sänger und Songwriter aus dem Raum Karlsruhe gehört inzwischen zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Musikerszene. Das hindert ihn aber nicht daran, regelmäßig in der Heimat aufzutreten. Zum Beispiel auf Das Fest im Jahr 2019.

Max Giesinger: Alle Fakten über den Sänger

Geboren am: 3. Oktober 1988 in Waldbronn (Karlsruhe)

3. Oktober 1988 in Waldbronn (Karlsruhe) Beruf: Sänger

Sänger Geschwister: Yannik Giesinger (24 Jahre)

Yannik Giesinger (24 Jahre) Größe: 176 cm

176 cm Sternzeichen: Waage

Max Giesinger: Bands und Stationen vor "The Voice of Germany"

Bereits im Alter von 13 Jahren hat Max Giesinger seine ersten Erfahrungen als Musiker gesammelt. Zuerst in der Band "Deadly Punks", später bei der "Bud Spencer Group" sowie "Sovereign Point". Nach seinem Abitur reiste Giesinger per "Work-and-Travel" durch Australien und Neuseeland. Seine Reisen finanzierte er sich als Straßenmusiker.

Hat Max Giesinger eine Ausbildung gemacht?

Noch vor seiner Teilnahme bei "The Voice of Germany" im Jahr 2011 begann Max Giesinger eine Ausbildung bei der Bank. "Eine Totalpleite", wie Max in einem Spiegelinterview betont. Nach nur zwei Wochen habe er die Ausbildung abgebrochen.

Max Giesinger: Aktueller Wohnort

Max Giesinger lebt in Hamburg.

Max Giesinger: "The Voice of Germany" und Durchbruch

Der offizielle Start seiner Karriere begann mit der Teilnahme bei "The Voice of Germany" im Jahr 2011. Bei den sogenannten "Blind Auditions" konnte Max Giesinger innerhalb weniger Augenblicke nicht nur einen, sondern gleich alle fünf Juroren (The BossHoss, Nena, Rea Garvey und Xavier Naidoo) überzeugen. Für den Sieg hat es jedoch nicht gereicht. Er belegte bei der Show den vierten Platz. 2016 gelang Giesinger mit dem Song "80 Millionen" dann der große Durchbruch.

Seine Texte beschreibt er als tiefgründiger: Max Giesinger. | Bild: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Mittlerweile hat Giesinger einige Alben sowie Singles und Kollaborationen mit anderen Musikern auf den Markt gebracht. In den Jahren 2018 und 2020 trat Giesinger zudem als Juror und Coach bei "The Voice Kids" auf. 2020 wirkte er bei der Vox-Sendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit.

Max Giesinger: Mit Crowdfunding zurück im Geschäft

Im Jahr 2014 finanzierte Max Giesinger sein erstes Album "Laufen lernen" mithilfe von Crowdfunding. Laut dem Sender Prosieben waren Differenzen und die Trennung von seinem Label dafür ausschlaggebend. Innerhalb eines Tages konnte er die nötigen Gelder für sein Projekt einholen. Inzwischen lässt sich Max Giesinger von seinen besten Freunden managen.

Max Giesinger: Soziales Engagement

Neben der Musik ist dem Sänger und Songwriter auch soziales Engagement sehr wichtig. Vor allem Kinder liegen Max Giesinger am Herzen, weshalb er sich für das Projekt "Wir helfen Kindern" einsetzt.

Max Giesinger, Sänger, bei einem Fototermin. | Bild: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Max Giesinger: Privatleben - Freundin und Kind

Über sein Privatleben hält sich Max Giesinger bedeckt. Eine Beziehung mit der gleichnamigen Stefanie Giesinger dementierte der Sänger gegenüber diversen Magazinen wie der Cosmopolitan. Auch Kinder habe er nicht, erläuterte Giesinger in einem Interview mit der Bravo.

Max Giesinger: Seine Freundschaft mit Michael Schulte

Max Giesinger und Michael Schulte sind seit über 10 Jahren gut befreundet. Beide traten unabhängig voneinander bei der Castingshow "The Voice of Germany" an zogen wenig später zusammen nach Hamburg in eine WG.

Popsänger Max Giesinger (l) und Michael Schulte haben sich in schweren Zeiten gegenseitig unterstützt. | Bild: Georg Wendt/dpa/Archivbild

Als Michael Schulte im Jahr 2018 seine Freundin Katharina Mayer heiratete, war Max Giesinger sogar sein Trauzeuge. 2022 veröffentlichten Schulte und Giesinger die gemeinsame Single "More To This Life".

Welche sind Max Giesingers bekanntesten Lieder?

"80 Millionen" gilt als der bekannteste Song von Max Giesinger, der 2016 zum "offiziell-inoffiziellen" EM-Hit erklärt wurde. Allerdings wurde die Ursprungsversion etwas abgeändert, damit der Text besser zu dem Fußball-Event passte. Auf YouTube hat der EM-Song 6.6. Millionen Aufrufe, das Original hat bisher 63 Millionen Klicks.

Max Giesinger | Bild: Christoph Köstlin

"Wenn sie tanzt" hat nicht nur einen großen Erfolg gefeiert, sondern birgt auch eine sehr bewegende Geschichte. Am ersten Abend bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" offenbart Giesinger dass das Lied seiner Mutter gewidmet sei. Als der Entertainer drei Jahre alt war, haben sich seine Eltern Carlo und Ilona Giesinger scheiden lassen.

Mit 73 Millionen Aufrufen bei YouTube gehört auch dieses Lied zu den erfolgreichsten Hits von Max Giesinger.

Welche Lieder und Alben von Max Giesinger sind in letzter Zeit erschienen?

4.000 Wochen: 10. März 2023 (Song)

VIER EINHALB: 2022 veröffentlicht. Beinhaltet 19 Titel

Bild: Hans-Joachim Of

Max Giesinger Tourdaten 2023

Aufgrund von Corona musste der Musiker immer wieder seine Auftritte verschieben. Im Jahr 2023 kann der Sänger wieder voll durchstarten und sein aktuelles Album "VIER EINHALB" vorstellen. Tickets und Infos zu Max Giesingers Konzerten gibt es unter maxgiesinger.de/live.

Max Giesinger auf Das Fest Karlsruhe

Max Giesingers Kumpel Michael Schulte wird im Jahr 2023 zum ersten Mal auf Das Fest spielen. Da liegt die Vermutung doch nahe, dass er seinen Freund mit nach Karlsruhe bringt, oder? Wirklich bestätigt wurde das noch nicht. Auf Nachfrage der Redaktion antwortete Schulte lediglich: "Ich frag ihn mal".

Bild: Paul Needham

Max Giesinger: Fernsehauftritte

In seiner mittlerweile über elfjährigen Karriere im Musikbusiness hat der Sänger schon einige mediale Auftritte hinter sich.

"Schlag den Star": Bei der Ausgabe im Jahr 2018 durfte er live auftreten und seinen Song "Irgendwo da draußen" performen.

Im Jahr 2019 hatte Giesinger einen Auftritt in der deutschen Kultserie "Verstehen Sie Spaß?". Im selben Jahr war er auch beim "Duell um die Welt" (ProSieben) dabei.

Weitere Fernsehauftritte

2018

Bei "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann

2019

Bei "Das!" auf dem roten Sofa

2023

Bei "Klein gegen Groß" gegen den Elfjährigen Theo

bei "Die Giovanni Zarrella Show" zusammen mit Michael Schulte (More To This Life)

Max Giesinger: Auszeichnungen

2016

Goldene Henne in der Kategorie Aufsteiger des Jahres

MTV Europe Music Award in der Kategorie Best German Act

In Touch Award in der Kategorie Musik National Male

Radio Galaxy Award 2016

1 Live Krone 2016 für "80 Millionen" in der Kategorie Beste Single

2017

LEA Award in der Kategorie Club-Tournee des Jahres 2016

Radio Regenbogen Award in der Kategorie Newcomer National 2016

SignsAward in der Kategorie Shooting-Star des Jahres 2017

Bayrischer Musiklöwe in der Kategorie Newcomer National

2019

Bambi in der Kategorie Publikums-Bambi

Nickelodeon Kids´ Choice Awards in der Kategorie Lieblings-Cast für "The Voice Kids"

2020

Deutscher Fernsehpreis in der Kategorie Beste Unterhaltung/Show für "The Masked Singer"

Max Giesinger: Sein Vermögen

Eine offizielle Auskunft über die Höhe seines Vermögens gibt es nicht. Schätzungen zufolge soll der Max Giesinger ungefähr 1.5 Millionen Euro auf dem Konto haben.