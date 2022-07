Karlsruhe vor 4 Stunden

Matrose ohne Hose: 34-Jähriger geht auf Beamte los

Ein 34-jähriger Australier hat am Sonntagabend in einem Innenhof in der Hans-Sachs-Straße für Aufsehen gesorgt. Laut Angaben der Polizei Karlsruhe trug der Mann lediglich eine Unterhose, ein T-Shirt und einen Matrosenhut und war in einen Konflikt mit den Anwohnern geraten.