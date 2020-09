vor 1 Stunde Rheinstetten An der B36: Maskierter überfällt Tankstelle mit Revolver

Ein maskierter Mann hat in Rheinstetten eine Tankstelle mit einem Revolver überfallen und mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Ersten Ermittlungen zufolge betrat der Unbekannte am Dienstagabend die Tankstelle und bedrohte den Angestellten und einen anwesenden Kunden mit der Waffe, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.