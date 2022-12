Karlsruhe vor 3 Stunden

Maskierter Mann überfällt Wettbüro in Grünwinkel

Am Donnerstag, gegen 22.30 Uhr, wurde ein Wettbüro in der Grünwinkler Hermann-Leichtlin-Straße überfallen. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Der maskierte Täter, der mit einer Pistole bewaffnet war, erbeutete dabei mehrere Hundert Euro Bargeld und floh in Richtung Hermann-Leichtlin-Straße zur Hardeckstraße. Dort verliert sich die Spur. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Festnahme.