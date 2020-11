vor 2 Stunden Karlsruhe Maskenverweigerer mit Drogen unterwegs

Weil er sich weigerte, in der Straßenbahn eine Maske zu tragen und seinen Ausweis vorzuzeigen, wurde ein 35-Jähriger am Dienstag, gegen 12. 30 Uhr, von hinzugerufenen Polizeibeamten durchsucht. Die Beamten fanden daraufhin sowohl Amphetamin als auch Ecstasy Pillen in der Bauchtasche des Mannes.