von (pol/jeg)

Die Polizei Karlsruhe erklärt, dass der Beschuldigte in einem Café in der Karlsruher Kaiserpassage illegale Betäubungsmittel verkauft haben soll - unter anderem an Minderjährige. Bei einer Durchsuchung am Morgen des 3. Novembers seien in dem besagten Café rund 650 Gramm Amphetamingemisch, 100 Gramm Marihuana, zwei Luftdruckgewehre und zwei Samurai-Schwerter aufgefunden und sichergestellt worden, so die Polizei.

Darüber hinaus seien in der Wohnung des 37-Jährigen weitere Drogen in geringen Mengen sichergestellt worden, sagt die Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der Beschuldigte - welcher der Polizei schon mehrfach aufgefallen war - nun dem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt.