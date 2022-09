von (pol/cak)

Wie die Polizeipräsidien Karlsruhe und Mannheim mitteilen, startet die Fahrt des 28-Jährigen am vergangenen Montag gegen 16 Uhr in der Mannheimer Schwetzingerstadt. Dort brachte er mithilfe einer Pistole eine 21-jährige Frau dazu ihr Auto zu tanken und ohne zu zahlen über die A656 und die A5 in Richtung Karlsruhe zu fahren. An der Autobahnraststätte Hardtwald, wurde die 21-Jährige aus der Gewalt des Häftlings entlassen und dieser fuhr alleine mit dem geraubten Auto in Richtung Karlsruhe.

Fahrt führt über Karlsruhe nach Nancy

Die unverletzte junge Frau alarmierte über einen Angestellten der Raststätte die Polizei, woraufhin das Polizeipräsidium Mannheim in Zusammenarbeit mit dem benachbarten Polizeipräsidium Karlsruhe und dem Polizeipräsidium Einsatz eine Großfahndung nach dem Flüchtigen einleitete. Hierbei wurde unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. | Bild: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Der flüchtige 28-Jährige fuhr indes weiter über die A5 in Richtung Karlsruhe, wo er kurz nach 17 Uhr, nahe des Autobahnkreuzes Karlsruhe, einen schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und einem Gesamtsachschaden von mehr als 20.000 Euro verursachte. Der Flüchtige wurde bei diesem Unfall nicht verletzt.

Ein Ersthelfer, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam und seine Hilfe anbot, wurde daraufhin von dem 28-Jährigen mit einer Pistole bedroht und seines Fahrzeugs beraubt. Das zuvor in Mannheim entwendete und stark beschädigte Auto der 21-Jährigen ließ der 28-Jährige am Unfallort zurück. Die Flucht wurde im Anschluss in Frankreich fortgesetzt.

28-Jähriger stirbt bei erneutem Unfall

"In den Abendstunden verursachte der 28-Jährige mit dem von der Unfallstelle geraubten Fahrzeug, nahe der Stadt Nancy in Frankreich, einen Verkehrsunfall, bei dem er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Der schwerverletzte 28-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Fahrzeuginsassen des unfallbeteiligten Autos wurden leicht verletzt", so die Polizei in einer Mitteilung.

Die Staatsanwaltschaften Mannheim, Karlsruhe, das Kriminalkommissariat des Polizeipräsidiums Mannheim und das Polizeipräsidium Karlsruhe starteten noch am Abend unter enger Einbindung des Gemeinsamen Zentrums der deutsch-französischen Polizei in Kehl die weiteren Ermittlungen.

Diese ergaben, dass es sich bei dem 28-Jährigen um einen Strafgefangenen handelte, der zuletzt in der Justizvollzugsanstalt Mannheim eine Haftstrafe im offenen Vollzug verbüßte. Zu Beginn der Tathandlungen, gegen 16 Uhr, befand er sich im genehmigten Freigang.