vor 21 Stunden Karlsruhe Unbekannte schlagen 62-Jährigen in Daxlanden zusammen - und treten ihn in Bach

Am Sonntag, den 6. Juni, gegen 15.30 Uhr wurde ein 62-jähriger Mann auf dem Reinhard-Kutterer Weg in Daxlanden von zwei unbekannten Männern offensichtlich grundlos zusammengeschlagen und mit Fußtritten in die Alte Federbach befördert. Das gab die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.