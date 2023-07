Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der 32-Jährige am Freitagmittag in der Karlsruher Innenstadt zur Abwicklung eines Geschäfts mit einem angeblichen Geldkurier verabredet, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Als der 32-Jährige gegen 12.10 Uhr gemeinsam mit seiner Begleiterin an der vereinbarten Örtlichkeit am Zirkel erschien, hielt ein schwarzer Pkw neben seinem Fahrzeug an.

Für die Abwicklung des Geldgeschäfts soll der Geschädigte nach einer kurzen Unterredung in das Auto des mutmaßlichen Kuriers gestiegen sein und einen Umschlag übergeben haben. Kurz darauf hätten sich aus Richtung der Adlerstraße drei Männer genähert und das Tatopfer unvermittelt angegriffen.

Unbekannte attackieren Opfer und fliehen

Die Unbekannten sollen den Geschädigten aus dem Fahrzeug gezogen und ihm Bargeld abgenommen haben. Anschließend flüchteten die insgesamt vier Täter mit dem Pkw auf dem Zirkel in Richtung Osten.

Die 37-jährige Begleiterin des Geschädigten beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten die Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Den Fahrer des Fahrzeugs und mutmaßlichen Geldkurier beschrieb der Beraubte als circa 18 bis 19 Jahre alten und etwa 175 bis 180 cm großen Mann mit schmächtiger Statur und glatten schwarzen Haaren. Seine drei Begleiter seien in einem ähnlich jungen Alter gewesen. Beim Fluchtfahrzeug der Täter soll es sich um einen schwarzen Kombi der Marke Audi handeln.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen und Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.