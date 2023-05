Karlsruhe vor 1 Stunde

Mann will Taxifahrer in der Weststadt ausrauben: Polizei sucht Zeugen

Ein Mann hat in der Nacht auf Donnerstag versucht, einen 33-jährigen Taxifahrer in der Karlsruher Weststadt auszurauben. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung an die Presse. In dem Taxi saß auch eine 58-jährige Frau.