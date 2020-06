vor 1 Stunde Karlsruhe Mann will Luftgewehr in Karlsruher Innenstadt verkaufen

Ein 56 Jahre alter Mann hat in der Karlsruher Innenstadt versucht, ein Luftgewehr zu verkaufen. Passanten beobachteten den Mann am Samstagmittag nach eigenen Angaben dabei, wie er einer Menschengruppe ein Gewehr zeigte und sie verständigten die Polizei, wie diese am Montag mitteilte.