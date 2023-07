Sulzfeld vor 1 Stunde

Baby durch Schuss verletzt: War ein Streit die Ursache?

Ein 56 Jahre alter Mann soll in Sulzfeld (Landkreis Karlsruhe) betrunken mit einem Luftgewehr geschossen und dabei einen sechs Monate alten Jungen getroffen haben. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Projektil vom Gartenzaun abgeprallt sein und so das Kind im benachbarten Garten getroffen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.