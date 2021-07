13.07.2021 20:58 Karlsruhe 55-Jährigen angegriffen: U-Haft für mutmaßlichen Messerstecher aus Karlsruhe

Weil er auf einen anderen eingestochen haben soll, ist ein Mann in Karlsruhe in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wird dem 23-Jährigen gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.