Mann mit Flasche angegriffen: 56-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Ein 56-Jähriger soll am Dienstagabend, 23. Mai, einen 43-Jährigen mit einer Glasflasche verletzt haben. Darüber hinaus habe er einen Streifenwagen beschädigt und Polizeibeamte beleidigt und tätlich angegriffen. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Nun wird der Mann am Mittwoch, 24. Mai, dem Haftrichter vorgeführt.