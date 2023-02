Karlsruhe vor 1 Stunde

Mann masturbiert vor 17-Jähriger in S-Bahn

Am Mittwochmittag wurde eine 17-Jährige in der S-Bahn von einem Exhibitionisten sexuell belästigt. Das berichtet die Karlsruher Polizei in einer Pressemitteilung. Der Vorfall soll sich während der Fahrt zwischen Karlsruhe und Walzbachtal-Jöhlingen ereignet haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.