Emmendingen vor 31 Minuten

Wieder Ausbruch aus Psychiatrie: Mann klettert in Emmendingen über Zaun

Ein psychisch auffälliger Mann ist wenige Stunden nach der Einlieferung in das Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen über einen Zaun geklettert und hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. "Da eine Gefährdung der Bevölkerung durch den Mann nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Fahndung eingeleitet", teilten die Beamten am Montag mit. Über Durchsagen im Radio wurden Menschen einem Sprecher zufolge aufgerufen, keine Anhalter mitzunehmen.