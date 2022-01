vor 4 Stunden Karlsruhe Mann im Rollstuhl am Werderplatz angegriffen und verletzt: Karlsruher Polizei sucht Zeugen

Ein 31-Jähriger hat am Freitag in der Karlsruher Südstadt einen in einem Rollstuhl sitzenden Mann angegriffen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.