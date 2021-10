vor 1 Stunde Karlsruhe Mann im psychischen Ausnahmezustand in Karlsruhe festgenommen: Hat die Polizei einen Banküberfall verhindert?

Ein 27 Jahre alter Mann hat am Freitagnachmittag den Einsatz von Polizei- und Spezialkräften ausgelöst, da er Nachrichten versendete, die auf einen geplanten Banküberfall deuteten. Der Mann soll sich laut einer Mitteilung der Polizei in einem "psychischen Ausnahmezustand" befunden haben. Er konnte noch am selben Tag widerstandslos festgenommen werden.